Місія ветеринарів ЄС з перевірки стандартів якості українських молочних продуктів пройшла успішно

Перевірка українських молочних підприємств європейськими фахівцями на предмет відповідності продукції підприємств вимогам Європейського Союзу, яка проходила з 27 вересня по 3 жовтня, пройшла успішно, повідомляє Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

«Місія пройшла успішно, тому наступний етап - робота над ухваленням остаточного звіту місії, і включення України в список країн, яким дозволено експорт молока і молочних продуктів до ЄС», - цитує прес-служба заступника голови Держветфітослужби Віталія Башинського.

Як повідомляв УНІАН, проведення такого аудиту фахівцям з ЄС є першим кроком на шляху отримання вітчизняними виробниками молочних продуктів права поставляти свою продукцію на європейський ринок.

16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот чи без них. Проте українська сторона до 2016 року не обнульовуватиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, експортувати свою продукцію в ЄС має можливість обмежена кількість сільськогосподарських підприємств України.