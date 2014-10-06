МОЗ пропонує змінити критерії акредитації медичних установ

Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити критерії акредитації установ охорони здоров'я, що, на думку відомства, підвищить рівень якості медичного обслуговування.

Відповідний проект наказу «Про внесення змін до критеріїв акредитації установ охорони здоров'я» опублікований 3 жовтня на сайті міністерства для громадського обговорення.

«В результаті прийняття проекту наказу держава гарантує громадянам підвищення рівня якості медичного обслуговування», - говориться в пояснювальній записці.

Згідно з документом, міністерство пропонує встановити обов'язкову сертифікацію закладів, які хочуть одержати вищу категорію. Зокрема, для одержання вищої категорії медустанови, що надають вторинну і третинну медичну допомогу, мають надати сертифікат відповідності системи управління якістю, яка встановлена у них, вимогам національного стандарту. Якщо медустанова претендує на одержання першої категорії та має сертифікат якості, вона має відповідати критеріям на 85-94%, а якщо на другу категорію – на 70-84%. При цьому медустанова має право претендувати на вищу категорію і без сертифікату, проте тоді необхідно відповідати критеріям на 95-100%.

У міністерстві пояснили, що ці зміни стимулюватимуть керівників медустанов упроваджувати систему управління якістю і одержувати сертифікат, який дає можливість підвищити акредитаційну категорію.

Цей проект наказу, згідно з пояснювальною запискою, вимагає узгодження з профільними відомствами і міністерствами, а також з громадськими організаціями.

Довідка УНІАН. Акредитація установи охорони здоров'я - це офіційне визнання наявності в установі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного, визначеного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам. Акредитація медичних установ є обов'язковою для всіх установ системи охорони здоров'я незалежно від форми власності.