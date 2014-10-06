ПДВ на імпорт ліків пропонують встановити на рівні 3%

Народний депутат України Антон Яценко, член депутатської групи «Економічний розвиток», пропонує встановити 3-відсоткову ставку податку на постачання до України ліків і медичних виробів, дозволених для виробництва і застосування, а також необхідних при клінічних випробуваннях.

Відповідний законопроект №5120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо зниження цін на лікарські засоби)» опубліковано на сайті парламенту.

Крім того, в законопроекті запропоновано встановити рівень граничної постачально-збутової надбавки на ліки і медвироби, які реалізуються в Україні, на рівні 3% оптово-відпускної ціни, а граничні торгові (роздрібні) надбавки на рівні 5% від закупівельної ціни ліків.

У пояснювальній записці автор законопроекту відзначив, що підвищення цін на ліки з березня 2014 року зумовлене насамперед введенням податку на імпорт медпродукції. Відповідно до інформацією депутата, за цей період ліки подорожчали на 20%.

«Ухвалення вказаного проекту закону сприятиме зниженню цін на лікарські засоби в Україні, зокрема на імпортні препарати», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Закону «Про запобігання фінансовій катастрофі», який набув чинності 1 квітня, в Україні введено ПДВ у розмірі 7% на операції з постачання ліків. Разом з тим, спочатку норма в законі була прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягувалось не 7% ПДВ, а за загальною ставкою — 20%. Однак Верховна Рада ухвалила відповідні зміни, врегулювавши стягування ПДВ на рівні 7%.

З весни 2014 року в Україні спостерігається суттєве підвищення цін на ліки. Громадські організації, виступаючи від імені споживачів, неодноразово заявляли, що ціни на імпортні ліки в Україні вищі, ніж у сусідніх країнах. Більше того, зростання цін пов'язане не тільки з коливанням курсу валют і введенням 7% ПДВ на імпорт ліків, а й із зловживанням аптечних мереж, дистрибуторів, виробників.