Марина Порошенко стала почесним членом Асоціації педіатрів України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, виступаючи перед присутніми, Марина Порошенко подякувала всім лікарям, які, незважаючи на складні умови та ситуацію в країні, залишаються вірними професії та надають необхідну допомогу дітям. «Переконана, що, незважаючи на труднощі, ми повинні активно працювати над оновленням та реформуванням країни. Це стосується і системи охорони здоров’я. Наша країна має прекрасних фахівців, і наше завдання - створити всі необхідні умови для їх якісної роботи», - зауважила дружина президента.

Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець зауважив, що на сьогоднішній день надзвичайно важливим є питання медичної допомоги та реабілітації дітей, тимчасово переміщених з зони АТО. Над цим активно працює медична спільнота країни. Лазоришинець подякував колегам за активність та професіоналізм і зазначив: «Медицина та медична наука повинні рухатися вперед та розвиватися, не зважаючи ні на що. Я хочу подякувати нашим фахівцям за активну роботу та наукові розробки світового рівня, які дозволили суттєво понизити малюкову смертність та наблизити її до середньоєвропейських показників».

Президент Асоціації педіатрів України Юрій Антіпкін подякував дружині президента за участь у Конгресі педіатрів, увагу до медичних питань України та вручив Марині Порошенко диплом почесного члена Асоціації педіатрів України.

За даними прес-служби, цьогорічний конгрес педіатрів покликаний обговорити актуальні питання, які стоять перед педіатричною службою країни, та напрацювати шляхи їх вирішення. Це – проблемні питання гострих респіраторних інфекцій, сучасні підходи до антибіотикотерапії, проблеми кардіології дитячого віку, соціальної педіатрії та соціально значимих захворювань у дітей.