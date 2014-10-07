6 причин болю в горлі

А джерело болю в горлі може критися в найнесподіваніших місцях.

У недолікованих зубах і яснах: карієс і зубний камінь - це практично «домашній» розсадник інфекції.

У щетинках зубної щітки. Не дарма її рекомендують міняти як мінімум раз у квартал: бактерії накопичуються на щетинках, як би добре ви не вимивали щітку.

У носі. Викривлення носової перегородки і просто закладений ніс порушують носове дихання. Природа мудра: ніс пристосований зігрівати холодне повітря, що вдихає людина, а рот - ні, бо переохолоджуються мигдалини.

У шлунку. Якщо тебе часто турбує печія і відрижка, то цілком ймовірно, що горлу доводиться витримувати натиск шлункового соку, що містить кислоту.

У неправильно підібраному взутті. Вся справа в тому, що переохолодження стоп знижує місцеву температуру мигдалин, це нормальна реакція організму. Як результат - хвороботворним бактеріям і вірусам легше в них проникнути. До речі, волога шкіра також посилює переохолодження.

В опаленні. Обігрівальні прилади дуже сильно сушать повітря. А локальна «засуха» не тільки посилює біль у горлі, але і знижує місцевий захист мигдалин.

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