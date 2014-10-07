Завтра - Повний Місяць: організму необхідне розвантаження

У Повню 8 жовтня 2014 р. Місяць буде перебувати в знаку Овна. Від того, в якому знаку Зодіаку знаходиться Місяць під час Повного Місяця, залежить, зокрема, те, які органи і системи організму будуть найбільш уразливі в цей момент.

В період проходження Місяця по знаку Овна (особливо в Повний Місяць) не рекомендується проводити операції на органах, пов'язаних з головою (вуха, очі, ніс, носоглотка, мигдалини, голосові зв'язки, порожнину рота, щелепно-лицьові суглоби), а також лікування та видалення зубів.

У цьому місяці Повня супроводжується Місячним затемненням, а це значить, що метеозалежним людям і тим, у кого ослаблене здоров'я (чий організм явно реагує на подібні явища природи) необхідно дуже уважно стежити за своїм самопочуттям.

Пік Повного Місяця (максимальна фаза) - о 14 год. 52 хв. (МСК).

Про те, що можна і що небажано робити в такі критичні моменти:

Коли настає Повний Місяць (а так само за день ДО і ПІСЛЯ нього) рекомендується не вчиняти ніяких серйозних справ, великих покупок, не планувати важливих угод. Особливо не рекомендується в період повного місяця проводити серйозні медичні процедури й хірургічні операції (в тому числі лікування суглобів, лікування та протезування зубів).

Найкраще у Повнолуння займатися повсякденними справами, дуже добре провести розвантажувальний день. Особливо тим, хто бажає позбавитися від зайвих кілограмів. Адже в Повню організм активно засвоює все, що ми з'їдаємо (і особливо жири).

З точки зору астрології затемнення 8 жовтня дає можливість вийти за межі звичних шаблонів поведінки, «зони комфорту» для того, щоб подивитися, розібратися чи варто триматися за те, що є, що (хто) оточує вас зараз або ж «відпустити» і почати рухатися вперед. Особливо це стосується взаємин (у сім'ї, з колегами і партнерами). Варто задати собі питання: що у вашому житті залежить від інших людей, чи підтримують вони вас або, можливо, перешкоджають подальшому розвитку. Місячне затемнення викликає емоційні ситуації, загострює емоції, змушує дивитися на звичні речі з іншої точки зору, а так само дає можливість завершити те, що не працює, забезпечують умови для приходу нового і більш прогресивного.

Період місячного затемнення - дуже ефективний час для внутрішньої (духовної) роботи, для медитативної практики, а також для розвантажувальних днів (обмеження в їжі).

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