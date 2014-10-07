Розподіл німецького гуманітарного вантажу відбуватиметься під контролем Червоного Хреста

Розподілення німецького гуманітарного вантажу, який перетнув український кордон і прямує на Схід, відбуватиметься під контролем Червоного Хреста

та Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Ми маємо інформацію про маршрут цієї колони. Вона буде доправлятися в ті місця, які не контролюються бойовиками, і буде і представниками Червоного Хреста і Держслужби з надзвичайних ситуацій, на яку покладено відповідальність за доставку", - сказав Лисенко. Він зазначив, що для складування вантажу визначено кілька місць, з яких буде розповсюджуватися допомога в населені пункти, які найбільше її потребують.

За словами Лисенка, серед гуманітарного вантажу є речі, які необхідні в зимовий період, - установки для постачання електроенергії, установки з обігріву, намети, теплі речі та інше.