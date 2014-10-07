Як лікувати опіки природними засобами

Коли ви обпеклися, то обпечене місце треба негайно охолодити, а шкіру помазати, щоб не залишилися рубці, пише womanel.com.ua.

Найвідомішим, швидким і легким способом для лікування опіків є холодний струмінь води, спрямований на обпечене місце. Після цього слід холодною водою змочити бавовняну тканину і прикласти до ураженої ділянки.

Популярним методом є також компрес з натертої картоплі. Цей спосіб дуже ефективний і запобігає появі бульбашок.

При опіку можна зробити домашню мазь з салом. Варіант 1: мазати опік тільки салом. Варіант 2: зробити мазь із сала і сметани або з сала і жовтка. Тримайте рану відкритою, але захищайте від забруднення.

Для змазування шкіри, щоб зменшити біль і печіння, ви можете використовувати оливкову олію, а ще краще, якщо її змішати з певними травами. Замочіть в оливковій олії деревій протягом приблизно 20 днів. Тримайте ліки в сухому прохолодному місці і кожен раз, коли обпеклися, намастіть рану сумішшю.

Сік алое віра також дуже ефективним.