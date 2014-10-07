7 найкорисніших напоїв

1. Вода: виводить токсини, підтримує роботу шлунку, позитивно впливає на стан судин і суглобів, пише vmirechudes.com.

2. Гранатовий сік: нормалізує роботу серця і судин, корисний при гіпертонії і анемії.

3. М'ятний чай: стимулює виділення шлункового соку, заспокоює, знижує тиск, допомагає боротися з безсонням.

4. Кефір: ні для кого не секрет, що саме цей продукт нормалізує травлення.

5. Яблучний сік: робить корисний вплив на роботу печінки, нирок і сечового міхура.

6. Журавлинний морс: завдяки високому вмісту вітаміну С відмінно зміцнює імунітет, і є хорошим жарознижуючим засобом.

7. Ромашковий чай: має антибактеріальний ефект, а також заспокоює і розслабляє нерви.