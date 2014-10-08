Цього епідсезону циркулюватимуть відомі Україні штами грипу

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я та проведених досліджень ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», у поточному епідемічному сезоні 2014 - 2015 років на території України прогнозується одночасна циркуляція вірусів грипу А(Н3N2), подібного до штаму A /Техас/50/2012(Н3N2); А(H1N1), подібного до A /California/7/2009 (H1N1) pdm09, а також вірусу грипу, подібного до штаму B / Massachusetts/2/2012 (лінія Ямагата).

За словами начальника Відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, санітарної охорони середовища ДСЕС України Олександра Заїки, ці штами не є новими, вони циркулювали і в минулому році, відтак на них уже є вироблена протидія серед актуальних сезонних вакцин, дозволених до застосування в Україні.