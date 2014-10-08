Три напої, які допоможуть схуднути

1. Гідромель. Готується просто: на склянку теплої води 1 ч. л. меду і 2 ст. л. лимонного соку. Приймати тричі на день перед їжею. Вміст в напої вітаміну С сприяє виведенню шлаків і підвищує імунітет.

2. Вівсяний кисіль. Покращує обмінні процеси, зміцнює імунітет. 200 г вівса висипати в трилітрову банку, залити 0,5 ст. кефіру, 1 ст. л. сметани, 1,5 л води. Щільно зав'язати посуд марлею і поставити в тепле місце для скисання. Потім процідити, перелити в каструлю і варити на невеликому вогні, періодично помішуючи. Довівши до кипіння, зняти. Пити за півгодини до їжі по 0,5 склянки.

3. Медово-коричний напій. Володіє очисними властивостями і прискорює метаболізм в кілька разів, притупляє почуття голоду. Залити 0,5 ч. л. кориці 200 мл окропу. Коли охолоне, додати 1 ч.л. меду і охолодити 2 години в холодильнику. Приймати на ніч і вранці натщесерце.