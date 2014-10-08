Імбир і ромашка допоможуть позбутися головного болю

Причин головного болю безліч. В першу чергу це постійний стрес, постійне недосипання, малорухливий спосіб життя, остеохондроз і постійна напруга. Звісно, причину вашого головного болю може зрозуміти тільки лікар. Але як з'ясувалося, лише у трьох пацієнтів з десяти головний біль проявляється у зв'язку з іншими захворюваннями та хворобами. В інших випадках це просто наслідки від стресів і переживань.

Список продуктів, що перешкоджають розвитку головного болю, короткий. Достовірно встановлено, що таку дію має імбир. Лікувальна доза - 1 грам сухого імбиру в день. Його можна додавати в різні страви. Допомагає ще ромашка велика, або дівоча (не плутати зі звичайною ромашкою аптечної). З її листя роблять настій або відвар, а іноді його навіть просто жують. Можна ще приймати у великих дозах вітамін В6 (400 мг) або препарати з магнієм (600 мг).

Якщо у Вас головний біль у скронях, зробіть масаж м'язів лоба, скронь і потилиці. Пройдіться по свіжому повітрю, виконайте нескладні вправи для м'язів шиї і плечового пояса.