Яценюк пропонуватиме ВР ухвалити закон про закупівлю вакцин і проведення вакцинації

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонуватиме Верховній Раді ухвалити проект закону про закупівлю вакцин та проведення термінового щеплення українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив у ході засідання уряду.

«В понеділок буду просити ВР, аби прийняли закон по вакцинам, щоб ми забезпечили терміново вакцинацію українців», - сказав Яценюк.

Він також доручив керівництву Міністерства охорони здоров’я разом з Антимонопольним комітетом провести публічне спільне засідання щодо питання організації закупівлі ліків. «Хай народ знає, хто закуповував, хто винен», - сказав голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України через провал програми закупівлі ліків відсторонив від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Олега Мусія та звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна.