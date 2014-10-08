На сході України внаслідок бойових дій загинули щонайменше 3 тис. 660 осіб

Із середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 тис. 660 осіб.

Про це йдеться в звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо України, опублікованому сьогодні, 8 жовтня.

«Незважаючи на крихке перемир'я протягом останнього місяця на сході України, затяжний конфлікт продовжує вбивати і ранити мирних жителів, а також позбавляти більше п'яти мільйонів жителів, які безпосередньо постраждали від насильства, їх основних прав», - зазначив у звіті верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

Він заявив, що «з середини квітня по 6 жовтня щонайменше 3660 осіб були вбиті і 8756 поранені на сході України».