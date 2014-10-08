9 простих правил щасливого життя

1. Записуй все хороше, що з тобою трапляється. Заведи собі за правило перед сном згадувати всі приємні моменти дня. І обов'язково дякуй людям і подіям, які були приємні або навчили тебе чогось, пише edinstvennaya.ua.

2. Займайся медитацією щодня, в ідеалі - 30 хвилин. Для цього необов'язково приймати позу лотоса. Просто сядь, розслабся, зосередься на своєму диханні. Або зосередь свою увагу на спостереженні за природою: сонцем, зеленню, хмарами. Під час медитацій подібні думки заряджають мозок.

3. Щодня візуалізуй свою мрію! Заплющ очі і уяви собі картинку, в якій твоє бажання вже здійснилося. Простеж, які емоції у тебе викликала ця картинка: задоволення, щастя, гордість.

4. Посміхайся кожен день. Посмішка посилає в мозок сигнал, що ми щасливі. І організм починає виробляти ендорфіни - гормони щастя.

5. Використовуй тільки позитивні твердження! Навіть якщо ситуація тобі не дуже подобається, шукай в ній позитивні моменти. Щодня читай позитивні розповіді, анекдоти, дивись оптимістичні фільми.

6. Стеж за своєю позою! Коли ми зігнуті, затиснуті, то й емоції будуть як у прибитої проблемами людини. Сядь прямо, ходи розправивши плечі, уявивши, що у тебе на голові корона. І ти відразу відчуєш, що настрій піднімається!

7. Стеж за своїм здоров'ям і тим, що ти їси. Адже ми те, що ми їмо. Важка, шкідлива їжа гнітюче діє на наші емоції. Проходь медогляди регулярно: якщо ти погано себе почуваєш, що ти не можеш насолоджуватися життям сповна.

8. Оточи себе позитивними людьми, які не стогнуть, не ниють - які вміють радіти життю. Тими, хто піднімає твою самооцінку і надихає на звершення.

9. Заповни своє життя цікавими подіями - і в тебе не буде часу нудьгувати!