Топ-15 позицій індустрії краси, які можуть нашкодити здоров'ю

Багато жінок не можуть жити без косметики. Вони навіть не задумуються про її шкоду. Скільки речовин, що підривають наше здоров’я, знаходиться в повсякденних речах для поліпшення зовнішнього вигляду, ви дізнаєтеся в цій публікації vprofi.com.

1. Губна помада.

The Washington Post опублікував інформацію, що 400 виробників губної помади використовували у виробництві свинець, який може негативно впливати на основні процеси організму і шкідливий для всіх органів людського тіла. (Проте дослідження показують, що свинець у значно більшій кількості міститься в їжі, ніж в губній помаді.) Але факт залишається фактом, вплив цього металу на організм може виявитися смертельним, і покупці повинні бути акуратні з тим, чим вони фарбують свої губи.

2. Блиск для губ.

Саме вазелін робить блиск для губ блискучим, але він є субпродуктом нафтопереробки. Як інформує вСвіті, протягом свого життя середньостатистична жінка неусвідомлено вживає більше трьох кіло відходів нафтопромисловості. Європейський Союз заборонив виробництво продуктів з використання вазеліну через те, що він може викликати онкологічні захворювання. Як виявилося, у жінок з раком грудей в крові міститься в два рази більше речовини, що входить до складу вазеліну, ніж у здорових жінок. Переконливо це звучить чи ні, але дане дослідження показує, що заборона ЄС може врятувати життя багатьох жінок.

3. Автозасмага у вигляді спрею.

Автозасмагу рекламують як найбезпечніший спосіб засмагнути … або точніше так було до того, як з’явилося повідомлення про те, що основний інгредієнт у складі автозагару, DHA, може пошкоджувати клітини і, в кінцевому рахунку, провокувати рак. Хімічна речовина, яка робить вашу шкіру загорілою, безпечна, якщо вживати його зовнішньо. Але якщо автозасмага зроблена у вигляді спрею, то при нанесенні його можна випадково вдихнути і тоді він стає отруйним. Хоча не проводилося ніяких наукових випробувань на людях, лікарі впевнені, що такі спреї можуть викликати вади у плоду.

4. Лак для нігтів.

Коли було виявлено, що один з активних інгредієнтів лаку для нігтів, DBP, може бути потенційно небезпечним, було оголошено офіційну заборону на його використання. Проблема в тому, що багато лаків для нігтів продовжують утримувати формальдегід, речовину, якою вчені користуються, щоб зберігати мертві тканини. Він може викликати астму і провокувати розвиток раку. Деякі лікарі вважають, що заворушення, пов’язані з DBP і формальдегідом, занадто перебільшені, оскільки поверхня нігтя непроникна для речовин.

5. Сонцезахисний крем.

Робоча група з охорони навколишнього середовища повідомляє, що вітамін А, міститься в 40% сонцезахисних кремів, завдає шкоди шкірі, особливо, якщо він піддається впливу сонячних променів. Ці ушкодження можуть навіть призвести до раку. Проте любителям полежати на пляжі варто знати, що ці випробування проводилися на мишах, а вони більш схильні до раку шкіри, ніж люди. Крім того, миші не так вже добре виглядають в бікіні. По всій імовірності, на тілі людини сонцезахисний крем виконує свою єдину функцію – захищає від сонця.

6. Дезодорант.

Починаючи з 60-х років минулого століття, вельми поширеним стало думка, що інгредієнти дезодорантів-антиперспірантів дуже шкідливі для людського організму. Але комплексні дослідження доводять, що антиперспіранти безпосередньо не викликають рак грудей. Справа в тому, що хімічні елементи, що містяться в них, можуть підвищувати рівень естрогену, через якого може відбутися розростання тканин молочної залози, що в свою чергу може призвести до виникнення ракової пухлини.

7. Фарба для волосся.

Результати двох досліджень повинні стривожити, як перукарів, так і любителів змінювати колір волосся. Перше дослідження показало, що жінки, які воліли фарбувати волосся в темні кольори з 1980-х років, піддаються більшому ризику виникнення неходжкінської лімфоми. В результаті другого виявилося, що перукарі, які працюють з фарбою для волосся більше п’яти років, мають у три рази більше шансів захворіти на рак грудей, ніж жінки, які не мають контакту з фарбою для волосся.

8. Бразильське кератинове лікування волосся.

Бразильське кератинове лікування (БКЛ) волосся дуже популярно серед американок, оскільки обіцяє блискуче, об’ємне і рівне волосся, незалежно від їх початкового стану. Чарівництво відбувається через вплив на волосся кератинових протеїнів, але експерти вважають, що вся справа у формальдегіді. Крім того, під час процедури БКЛ відбуваються шкідливі випаровування, тому ризику піддається і людина, що проводить процедуру, і той, кому її проводять.

9. Дешева біжутерія.

Ті, хто не може собі дозволити щось дороге, частенько користуються дешевими аналогами. Саме тому виробництво дешевої біжутерії вельми прибутково, особливо, якщо зорієнтоване на дівчаток-підлітків. Але в результаті перевірки дешевої біжутерії для підлітків у складах було виявлено свинець, миш’як, кадмій і ртуть. З 99% досліджуваних прикрас одна чверть мала надзвичайно підвищений вміст токсинів, деякі з яких викликають зниження розумових здібностей і рак. Перед продавцями біжутерії тепер поставлено завдання, як визначити якість товару.

10. Тісний одяг.

Розповіді про шкоду корсетів вже давно пішли в історію. Але, за твердженнями провідних неврологів, елементи сучасного одягу, такі як джинси-скінні або білизна Spanx, можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю. Тісний одяг може провокувати появу тромбів і інфекції сечового міхура. У деяких випадках, вищезгадані джинси, які повинні робити фігуру стрункішою, можуть викликати пошкодження шкіри на стегнах, або напівкруглу ліпоатрофій.

11. Мікроголки.

Ви робите масаж обличчя шипованим роликом? Тоді ви готові до процедури лікування мікроголки, яка обіцяє більш здоровий вигляд шкіри обличчя. Але процедура може виявитися і травмонебезпечною, оскільки деякі з тих, хто їй піддався, скаржилися на пошкодження шкіри. Експерти заявляють про ще більш небезпечні наслідки такого лікування, оскільки салони краси не можуть забезпечити належну стерилізацію голок після кожного клієнта. Працівники салони в свою чергу стверджують, що для кожного з клієнтів використовується новий ролик з мікроголки, але на всі 100% це не перевірялося.

12. Грудні імплантати.

В сучасній красі є одна серйозна проблема – ніхто не може досягти того рівня краси, який можна було б назвати достатнім. Імплантати грудей, на сьогоднішній день один з найпопулярніших варіантів зміни людського тіла (10 мільйонів жінок зробили собі подібну операцію), чергове підтвердження того, наскільки високі стандарти сучасної краси. Але іноді жінки вмирають під час операції по збільшенню купа, як наприклад, порнозірка Сексі Кора. Розриви, рубці, страшний біль і смертельні інфекції можуть також виявитися наслідками операції. (На думку Управління контролю за продуктами і ліками (США) операція по збільшенню грудей є безпечною.)

13. Перманентний макіяж.

Щоденний макіяж далеко не те, про що мріє жінка по ранках. Тому в деяких країнах перманентний макіяж став досить популярним в деяких країнах. Ця процедура, також відома як мікропігментація, по суті своїй косметичне татуювання. Як і татуювання її варто довіряти тільки кваліфікованому професіоналові, але як за спостереженнями Управління контролю за продуктами і ліками (США) перманентний макіяж може викликати появу пухлин, надмірне рубцювання і навіть рак шкіри. Економія 20-ти хвилин по ранках не варто всього життя.

14. Татуювання.

Незважаючи на те, що основна частина салонів тату контролюється державою і їх робота регулюється місцевими законами, занадто мало робиться для того, щоб дотримання цих законів перевіряти. У результаті ми маємо дуже великий ризик алергічних реакцій, хронічних захворювань шкіри, зараження ВІЛ, сифіліс і гепатит В і С. Проблема в тому, що не існує служби, яка б безпосередньо контролювала індустрію тату-салонів. Прикраси себе татуюваннями відносно безпечна процедура. Однак варто мати на увазі, що дослідники з південно-західної медичної школи Університету Техас стверджують, що татуювання може бути «переносником номер 1 гепатиту С».

15. … І все інше.

Хоча всі нові хімічні речовини тестуються, немає способу дізнатися їх віддалені наслідки. Тому заголовки новин частенько рясніють інформацією про шкідливі інгредієнти, які містяться в повсякденних продуктах. З останніх «обвинувачених» – фталати. За твердженням журналу Environmental Health Perspectives, фталати, що входять до складу практично всіх видів косметики від губної помади до лаку для нігтів, можуть призвести до високого ризику діабету. Велика частина косметики маркована, тому уважні покупці можуть уникнути цього ризику, але не завжди виготовлювачі настільки відповідальні.