Військовослужбовці у зоні АТО мають бути забезпечені теплим одягом до 10 жовтня

Військові у зоні проведення Антитерористичної операції мають бути забезпечені теплим одягом до 10 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні на брифінгу в Києві.

«До 10 жовтня всі ті розрахунки, всі поставки, які планувалися, повинні бути закінчені. 10 числа я сам особисто їду в зону АТО, в тому числі з волонтерами і буду на місцях оцінювати все те, що відбувається – це не тільки теплий одяг, це й забезпечення печами, дровами, вугіллям, пальним і багатьма іншими предметами, які повинні дати можливість нашим військовослужбовцям в нормальних умовах перезимувати», - заяви він.

«Це буде не дуже просто, тому що є і польові умови, є більш комфортні умови, де будуть знаходитись військовослужбовці, але разом з тим по кожному об’єкту, по кожному блокпосту, по кожному місцю, де будуть знаходитись військовослужбовці, є відповідна картка, схема, відповідальна особа», - додав Гелетей.

Він запевнив: «Ми робимо все, щоб ця зима в умовах агресії була для нас більш-менш комфортною».