Грейпфрутовий сік допоможе знизити вагу

Сік грейпфрута може стати прекрасною заміною води в раціоні. Принаймні, на думку вчених з Університету Каліфорнії, сік дозволить повним людям схуднути, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Дослідження мишей показало: незважаючи на жирні продукти в дієті гризунів, вони набирали менше кілограмів, якщо пили сік замість води.

Сік поліпшував показники цукру (вони падали на 13-17%), інсуліну (знижувалися втричі) і триацилглицерину. Тобто він ще й захищав від діабету. Ефект можна було порівняти з метформіном - протидіабетичним препаратом. Чому саме сік так діяв, вчені сказати не можуть. Між тим, гризуни, які пили сік без м'якоті, набирали на 18% менше ваги. І це незаперечний факт.