Кабмін призначив Мороза заступником міністра охорони здоров’я

Відповідне розпорядження від 6 жовтня № 914-р опубліковане на Урядовому порталі

Кабінет міністрів України призначив Євгена Мороза заступником міністра охорони здоров’я. Відповідне розпорядження від 6 жовтня № 914-р опубліковане на Урядовому порталі. "Призначити Мороза Євгена Денисовича заступником міністра охорони здоров’я України", - йдеться в документі. Як повідомляв УНІАН, уряд відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Олега Мусія та звільнив його першого заступника Руслана Салютіна. Виконання обов'язків міністра охорони здоров'я було покладене на заступника міністра охорони здоров'я - керівника апарату МОЗ Василя Лазоришинця.

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