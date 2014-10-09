Люди з інвалідністю отримуватимуть послуги з реабілітації, виходячи з індивідуальних потреб

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Закону «Про реабілітацію інвалідів в Україні», якими передбачено здійснити низку уточнень.

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, змінами пропонується уточнити обсяг заходів, засобів, послуг, що визначаються в індивідуальній програмі реабілітації інваліда відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів (чинна редакція встановлює, що її обсяги не можуть бути меншими від передбачених програмою).

«Це дасть підстави лікарю призначати людині з інвалідністю виключно ті послуги, засоби та вироби, що дійсно необхідні конкретній людині, а не все, що передбачено Державною типовою програмою», - пояснила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

Окрім того, пропонується відповідно до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вилучити норми щодо ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств, оскільки такий вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню.