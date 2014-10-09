Лазоришинець представив заступників міністра охорони здоров’я

В. о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець представив своїх заступників Євгена Мороза та Альону Терещенко.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів України Лазоришинець зазначив, що попереднє керівництво МОЗ було усунено від своїх посад через критичний стан з проведенням тендерів і забезпеченням жителів України ліками за державними цільовими програмами.

«Не було належного контролю керівництва МОЗ за проведення тендерів. Проведення закупівель було переведено у політичну площину. Переслідування керівництвом першого заступника міністра МОЗ, розвал організаційно-кадрової системи супроводу закупівель – як тільки оголошувалися закупівля, зразу звільняли начальника відділу або переводили його на іншу роботу. Неодноразово це питання заслуховувалося на уряді на спеціальних нарадах за участі прем’єр-міністра, але нічого не змінювалося», - розповів Лазоришинець.

Він підкреслив, що торги на закупівлю ліків на 1 млрд 400 млн гривень було заблоковано в Антимонопольному комітеті, однак колишнє керівництво МОЗ бездіяло.

«Ніхто нічого не робив щоб це розблокувати. Тому 1 жовтня мені було доручено прем’єр- міністром зайнятися цим питанням. Я розпочав з формування команди з фахівців, які знають систему охорони здоров’я. Я зробив подання, щоб призначити заступників, і уряд проголосував позитивно», – сказав Лазоришинець.

Він також поінформував, що у МОЗ створено нову структуру відомства.

"За 5 днів ми затвердили структуру міністерства, якої не було розроблено за останні 4 місяці", - наголосив Лазоришинець.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня уряд України ухвалив рішення відсторонити від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Олега Мусія та звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна. Виконання обов’язків міністра охорони здоров’я було покладено на заступника міністра охорони здоров'я України - керівника апарату Василя Лазоришинця.

Уряд України також ухвалив рішення звернутися до Генеральної прокуратури України щодо розслідування бездіяльності керівництва МОЗ з закупівлі медичних препаратів.

На засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Національна державна служба провела службове розслідування щодо закупівлі ліків МОЗ. За його словами, «із загального обсягу ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%, а вже майже кінець року». Він нагадав, що персонально давав десятки доручень щодо закупівлі лікарських засобів на засіданнях уряду та урядових нарадах.

Яценюк запропонував Кабінету міністрів відсторонити Мусія від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я та зняти з посади його першого заступника. «МОЗ разом із Міністерством фінансів, відповідно до закону, – 21 день на завершення процедур закупівель. Я з цим миритися не буду», – наголосив глава уряду.