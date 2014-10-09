ВООЗ виділила Україні понад 3 млн канадських доларів на закупівлю вакцин

Всесвітня організація охорони здоров’я виділила Україні понад 3 млн канадських доларів на закупівлю найнеобхідніших вакцин.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомила заступник міністра охорони здоров’я Альона Терещенко.

За її словами, залишки імунобіологічних препаратів в Україні є мінімальними, тому МОЗ звернулося до ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших організацій з проханням щодо міжнародної допомоги.

Також заступник міністра охорони здоров’я поінформувала, що МОЗ виступило з пропозицією внести зміни до Закону «Про лікарські засоби» щодо можливості використання вакцин, які пройшли держконтроль якості і застосовувалися у медичній практиці, з тим, щоб розблокувати використання 650 тис. доз вакцини БЦЖ, у якої завершився термін реєстрації, але діє термін придатності (до серпня 2015 року).