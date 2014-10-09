Гуманітарний штаб при фонді Ахметова відправив у Донецьку область аптечки «матері і дитини»

200 аптечок залишено в Маріуполі для дітей-переселенців, 500 штук відправлено в Донецьк, близько 40 - Бердянськ на зимову базу, де проживають понад 300 жителів Донбасу. Завтра волонтери Гуманітарного штабу будуть адресно розвозити аптечки.

«В Донецькому регіоні є складність з придбанням медикаментів, тому Гуманітарний штаб сформував спеціальну аптечку «матері і дитини», - розповідає Христина Попова, координатор медичного спрямування «Допомога населенню». - Ці аптечки можуть отримати мами дітей інвалідів, багатодітні мами з трьома і більше дітьми, і мами дітей до 1 року і Донецької області. Для цього необхідно залишити заявку по телефону «гарячої лінії» Штабу 0 800 50 9001».

Кожна аптечка включає найнеобхідніші медичні препарати та витратні матеріали для дітей до 10 років: жарознижуючі, противірусні, протиблювотні препарати, йод, перекис водню, бинти, пластирі та інше.

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Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.