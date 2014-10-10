У Донецькій області переселенці із зони АТО отримали допомогу від ООН

У Донецькій області переселенці із зони АТО отримали допомогу від представників ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації представники Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців доставили в Донецьку область теплі речі та будматеріали для людей, які постраждали в результаті бойових дій в регіоні.

Представники ООН на чолі з керівником представництва УВКБ в Україні, Молдові та Білорусі Олдріхом Андрисеком доставили в м.Святогірськ, де в пансіонаті "Славяногірський" проживають тимчасові переселенці, тисячу теплих ковдр і 400 одиниць теплого одягу для жінок, чоловіків і підлітків.

Крім теплих речей, представники Організації Об'єднаних Націй привезли в Донецький регіон 50 упаковок спеціального будівельного брезенту, за допомогою якого можна швидко відновити десять тисяч квадратних метрів покрівлі в постраждалих будинках. Це дозволить частині переселенців швидше повернутися в свої будинки. Вантаж доставили в слов'янське селище Семенівка і місто м.Сіверськ Артемівського району.

Заступник глави губернатора Тамара Лук'янчук, що брала участь у передачі «гуманітарки», подякувала УВКБ ООН за пильну увагу до проблем вимушених переселенців і надання їм дієвої допомоги.