Волонтери пропонують розробити програми для реабілітації бійців АТО

Волонтери вважають за необхідне розробити конкретні програми для реабілітації бійців АТО.

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» заявила координатор «Волонтерської сотні» Наталія Воронкова.

Вона підкреслила, що владі необхідно розробити конкретні програми для реабілітації бійців АТО.

За словами Воронкової, за допомогою з цього питання можна звернутися до ізраїльських фахівців.

«Ізраїль – це країна, яка весь час воює. Там є спеціальні психологи, які висаджуються просто на поле бою, і вони готові були консультувати (українців)… Нехай приїдуть ці ізраїльські психологи і допоможуть у розробці конкретних програм», - сказала вона.

Як зауважила волонтер, йдеться не лише про психологічну реабілітацію, а й про медичну, соціальну, трудотерапію тощо.