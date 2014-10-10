Роти медичної допомоги були готовими до початку війни - Міноборони

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами Андронатія, війна розпочалася для держави зненацька, тому що раніше політика була такою, що війна Україні не загрожує. “Армія знаходилась у більш-менш розслабленому стані. Однак це не говорить про те, що вона не готувалася”, - сказав він.

Він навів як приклад медицину. “Військово-медична служба була збережена”, - сказав Андронатій.

“Що вдалося зробити до початку війни? Навіть ще три роки тому медична рота складалася з 13-15 чоловік. Вона була недієздатна. Нам вдалося зробити нормальний штат медичної роти, безпосередньо у військовому підрозділі, який складав у мирний час 58 чоловік”, - повідомив він.

За словами Андронатія, це стало відправною точкою, яка в умовах мобілізації дозволила укомплектувати роти, що змогли надавати медичну допомогу.