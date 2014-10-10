Роти медичної допомоги були готовими до початку війни - Міноборони

10:16, 10 жовтня 2014
Країна
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Полковник медичної служби, директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій заявляє, що роти медичної допомоги були готовими до початку війни

Военные медики заверяют, что дефицита лекарств для раненных военнослужащих на востоке Украины нет

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами Андронатія, війна розпочалася для держави зненацька, тому що раніше політика була такою, що війна Україні не загрожує. “Армія знаходилась у більш-менш розслабленому стані. Однак це не говорить про те, що вона не готувалася”, - сказав він.

Він навів як приклад медицину. “Військово-медична служба була збережена”, - сказав Андронатій.

“Що вдалося зробити до початку війни? Навіть ще три роки тому медична рота складалася з 13-15 чоловік. Вона була недієздатна. Нам вдалося зробити нормальний штат медичної роти, безпосередньо у військовому підрозділі, який складав у мирний час 58 чоловік”, - повідомив він.

За словами Андронатія, це стало відправною точкою, яка в умовах мобілізації дозволила укомплектувати роти, що змогли надавати медичну допомогу.

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