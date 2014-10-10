Гуманітарний штаб при фонді Ахметова допомагає найнезахищенішим мешканцям Донбасу

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова адресно допомагає найбільш соціально незахищеним жителям Донбасу - в першу чергу, на лікування та медикаменти, продуктовими наборами, відновлює вікна. Про це на прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. Адресно, в основному, на медикаменти та операції, допомогли вже 238 людям, не рахуючи тих, кому адресно доставляють продукти, аптечки, інсулін і лікують на обладнанні, встановленому фондом в Донецьку.

«Люди бідують настільки, що волонтери вже фіксують випадки смерті від голоду в Луганській обл., - заявила Р. Філь. - Без системної допомоги держави сходу країни загрожує справжня соціальна катастрофа. Зараз ми приділяємо серйозну увагу адресній допомозі. Якщо подивитися на динаміку звернень, то до початку бойових дій люди просили про евакуацію, потім про гуманітарну допомогу. Тепер же почастішали дзвінки з проханням допомогти медикаментами».

З травня цього року Гуманітарний штаб евакуював із зони АТО 30 тис. жителів. Однак на цьому допомогу біженцям не закінчується. Серед головних проблем, з якими стикаються переселенці, - пошук житла, роботи і ліків. Для деяких останнє - буквально питання виживання.

«Коли я тільки переїхала в Київ, мені потрібні були ліки, без яких моє серце просто зупиниться, - розповіла Галина Жарова, інженер, ветеран праці з Луганська. - Пенсія у мене невелика, і відразу після переїзду я не могла її отримати. Звернулася в Фонд Ріната Ахметова, де дуже швидко виділили медикаменти. Я була зворушена, дякую всім!».

З аналогічною бідою зіткнулася та Ірина Черкова з р. Первомайськ, Луганської обл. Вона та її 6-річний син Богдан хворі на цукровий діабет. Після приїзду до Києва в кінці серпня над родиною взяли шефство співробітники Гуманітарного штабу. «У мене пенсія - 1тис. грн., а тільки на інсулін нам з сином потрібно 2,5 тис. грн, - розповіла Ірина. - Спасибі Фонду за допомогу».

За даними Р. Філь, Фонд Ріната Ахметова бере під опіку, насамперед, онкохворих, інсулінозалежних, інвалідів, пенсіонерів старше 60 років, вагітних, самотніх матерів. Так, у Донецьку область доставлено 15 тисяч флаконів інсуліну, що забезпечує 40% потреб. До кінця жовтня допоможуть всім хворим з інсулінозалежним діабетом. Одне з найбільш складних і дорогих напрямків - це також допомога людям, які мають потребу в регулярному гемодіалізі. Фонд Ріната Ахметова ще в червні почав евакуювати таких хворих, почавши з Горлівки, звідки відразу вивіз 28 пацієнтів у Дніпропетровськ.

«Окремим рядком в нашій програмі - співробітники СКМ і члени їх сімей, - додала Р. Філь. - Ніхто не скорочений, не звільнений, їм також допомагають адресно».

У Фонді Ріната Ахметова також прийняли рішення про відновлення дахів і вікон незахищеним категоріям, а також соціальних об'єктів. Зокрема, найближчим часом встановлять вікна в ІНВХ ім. Гусака.