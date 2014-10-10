МОЗ оплатило договори про закупівлю ліків на понад 100 млн

Міністерство охорони здоров’я вже уклало й оплатило договори про закупівлю ліків за державні кошти на суму понад 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець.

Читайте такожВідсторонення від посади міністра охорони здоров'я Мусія не вирішить проблему з держзакупівлями ліків

У повідомленні нагадується, що 1 жовтня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк поставив перед новим керівництвом МОЗ завдання невідкладно вирішити проблему із закупівлею лікарських засобів за державні кошти.

В. о. міністра нагадав, що на державні закупівлі ліків, вакцин та виробів медичного призначення у 2014 р. було виділено 2,1 млрд грн. Сьогодні, повідомив він, уже укладено договорів на 430 млн грн щодо проведення державних закупівель ліків, вакцин та виробів медичного призначення, а на стадії підписання перебувають договори ще на 140 млн грн, підписано та оплачено договорів на суму 104 млн грн.

Читайте такожГенпрокуратура розслідуватиме бездіяльність керівництва МОЗ щодо закупівлі ліків

«Тобто, ми уже маємо змогу закуповувати ліки на 570 млн (27,1% від загальної суми, виділеної на державні закупівлі). Це не ті 44 млн, які були ще тиждень назад. І це дасть змогу доставити ліки у лікарні через два-три тижні», - запевнив Лазоришинець і додав, що у процесі процедури закупівель на 870 млн грн - тобто у сумі це становить майже 1,4 млрд грн».

Ще на 143 млн грн розробляється тендерна документація, зазначив посадовець.

За його словами, тільки за два останні дні прийнято рішення про оголошення торгів майже на 100 млн грн - йдеться про окремі позиції за препаратами для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз, витратні матеріали для хворих на ВІЛ/СНІД та ін. За поточний тиждень укладено договорів на суму близько 330 млн грн, розкрито пропозицій на 92,8 млн грн (доросла онкологія).

Крім того, Лазоришинець звернув увагу, що, відповідно до чинного законодавства будь-хто, навіть ті, хто до галузі охорони здоров’я жодного відношення не має, може подати скаргу в Антимонопольний комітет і таким чином заблокувати торги. За весь період масові скарги учасників конкурсних торгів, подані до Антимонопольного комітету України (31 скарга та стільки ж звернень), заблокували торги на загальну суму понад 1,4 млрд грн, що становить понад 60% від річного плану закупівель МОЗ України. Значна частина торгів, зважаючи на тривалість процедури розгляду скарг (близько місяця) залишалися заблокованими до останнього часу. На даний момент заблокованими АМКУ залишаються процедури на майже 500 млн грн, у тому числі на ліки для хворих на ВІЛ/СНІД на понад 200 млн грн.

«Якщо ці процедури розблокувати, то це вже буде 1,9 млрд грн», - додав в. о. міністра.

Як зазначив Лазоришинець, критичний стан з проведенням тендерів та забезпеченням населення ліками за загальнодержавними цільовими програмами був спричинений як об’єктивними, так суб’єктивними обставинами. До об’єктивних причин він відніс девальвацію долара, запровадження ПДВ на лікарські засоби в розмірі 7%, блокування роботи тендерного комітету скаргами через АМКУ. Але разом з цим були і суб’єктивні причини, такі як: неналежний контроль з боку керівництва МОЗ за проведенням тендерів, переведення держзакупівель в політичну площину, розвал організаційно-кадрової системи тощо.

Він наголосив, що зараз всі ці питання поступово вирішуються, і вже до визначеного прем’єр-міністром строку МОЗ сподівається доповісти уряду про виконання завдань із проведенням держзакупівель ліків.

«До строку, який визначений Урядом, залишилося всього 13 днів. І ми повинні 100% оголосити процедури, а потім, згідно з нашим діючим законодавством, проводити торги і закупівлі», - заявив Лазоришинець.