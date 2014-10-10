Психолог: учасникам АТО необхідно надавати психологічну допомогу

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявив координатор супроводу родин загиблих ГО "Психологічна кризова служба" Вікторія Кочубей.

«Їм важко… Коли вони повертаються, для них цей розрив – там смерть, страждання, страх, тут вони бачать ресторани, посмішки, люди гуляють. Їм це важко сприйняти. Тому ми наголошуємо багато разів на тому, що відразу не можна бійців повертати у цивільне життя», - сказала вона.

Як пояснила психолог, треба надати якийсь період, щоб бійці принаймні декілька днів побували та турбазах чи в санаторіях, де б з ними працювали психологи.

За словами Кочубей, якщо бійця відразу повернути в цивільне життя, він може навіть у родині повести себе агресивно.

«Щоб вони не понесли далі це в родини. Бо, на жаль, такі випадки є. Вони п’ють, починається насильство в сім’ї. Також проявляється замкненість, відсторонення від родини, тому що те, що солдат переживає, родина не може знати, і він не може цим поділитись, розуміючи, що ні діти, ні дружина, ні мама цього можуть не винести… Тому психологічна допомога є надзвичайно важливою», - пояснила Кочубей.