В Одесі зібрали 143 тис грн для Військово-медичного центру Південного регіону

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків із громадськістю Одеської міськради, мер міста Геннадій Труханов передав військовому центру сучасну дихальну і контролюючу апаратуру.

Як розповіли у департаменті, медичне устаткування придбане за кошти, зібрані працівниками департаментів і управлінь виконавчого комітету Одеської міськради.

Медики 411-го військового клінічного госпіталю одержали 2 системи цілодобового моніторингу за Холтером, що дозволяють здійснювати постійний контроль серцевої діяльності і артеріального тиску пацієнтів.

Труханов також вручив допоміжне устаткування – станцію центрального моніторингу, до якої підключаються реєстратори кардіосигналів за Холтером, 3 ноутбуки і 2 принтери, необхідні для роботи системи.

Крім того, міський голова передав медикам переносний кисневий концентратор, який можна використовувати як в умовах стаціонару, так і у військово-польовому госпіталі, розгорненому в Запоріжжі. Сьогодні багато одеських лікарів відправилися туди надавати допомогу українським воїнам, пораненим у зоні АТО.

У департаменті цитують Труханова: «Наше завдання сьогодні – створити для військових, що перебувають у госпіталі, всі умови для швидкого одужання. Хоча учасники АТО, в основному, зовсім молоді хлопці, проте на тлі перенесеного стресу у них нерідко розвиваються порушення з боку серцево-судинної системи. Нове устаткування дозволяє цілодобово контролювати роботу серця, рівень тиску пацієнтів, і стане великою підмогою в роботі лікарів госпіталю».