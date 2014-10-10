Українські митники таки впустили куплену у Польщі "швидку" для учасників АТО

Про це УНІАН повідомив представник фундації "Відкритий діалог" Томаш Чувара.

"Після 15 годин очікування, втручання губернатора області, чотирьох депутатів та українського посольства, пустили", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Чувара заявив, що українські прикордонні служби з невідомих причин не пропускають машину швидкої допомоги, котру фундація закупила за благодійні кошти, зібрані у Польщі.

Крім машини швидкої допомоги, фундація відправила в Україну 5-тонну вантажівку з теплим одягом, взуттям, покривалами та продуктами харчування тривалого терміну придатності.