Українські митники таки впустили куплену у Польщі "швидку" для учасників АТО
12:13, 10 жовтня 2014Країна
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Працівники українських прикордонних служб все-таки пропустили куплену у Польщі за кошти благодійників машину швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції на Донбасі
Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомив представник фундації "Відкритий діалог" Томаш Чувара.
"Після 15 годин очікування, втручання губернатора області, чотирьох депутатів та українського посольства, пустили", - відзначив він.
Як повідомляв УНІАН, вчора Чувара заявив, що українські прикордонні служби з невідомих причин не пропускають машину швидкої допомоги, котру фундація закупила за благодійні кошти, зібрані у Польщі.
Крім машини швидкої допомоги, фундація відправила в Україну 5-тонну вантажівку з теплим одягом, взуттям, покривалами та продуктами харчування тривалого терміну придатності.
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