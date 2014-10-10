За 2 місяці роботи «гарячої лінії» Гуманітарного штабу прийнято 38 тисяч дзвінків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", 11 серпня 2014 року в Гуманітарному штабі «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова запрацювала «гаряча лінія» 0800 509 001, а також адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Колл-центр приймає звернення від людей, які знаходяться в зоні АТО в Донецькій і Луганській областях, а також від переселенців. За 2 місяці роботи «гарячої лінії» оператори прийняли 38 тисяч дзвінків. Протягом останнього місяця колл-центр приймає в середньому близько 1000 дзвінків на день.

Переважна більшість питань за останній місяць стосувалося гуманітарної допомоги - 69,6% дзвінків. В основному, людей цікавила інформація про пункти видачі та правила отримання гуманітарної допомоги, також вони залишали заявки на отримання продуктових наборів, аптечок «матері і дитини», для старших вікових груп. На другому місці (16,9%) - довідкові запитання по всіх напрямках діяльності Гуманітарного штабу. На третьому (5,43%) - отримання адресної допомоги, в основному, це компенсація недорогого (до 1000 гривень) лікування, забезпечення життєво важливими медикаментами, лікування складних хронічних захворювань, допомога онкохворим, в основному, на проведення хіміотерапії.

Оксана Крючкова, керівник колл-центру «гарячої лінії» Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова каже: «Гаряча лінія " 0800 509 001 офіційно запрацювала 11 серпня, але ще до цього, з кінця травня, фонд Ріната Ахметова приймав дзвінки з проханням про евакуацію, а потім і про розселення, отримання адресної допомоги. Потік звернень був настільки великий, що виникла необхідність створення кол-центру. Зараз цілодобово в Штабі прийомом і обробкою дзвінків займається 22 оператори. Всі вони пройшли попередній інструктаж і можуть відповідати на більшість питань. До речі, майже всі співробітники колл-центру - переселенці з Донбасу».

У Штабі кажуть, що є і тенденції у зверненнях. Так, влітку більшість дзвінків стосувалося евакуації і розміщення в місцях компактного проживання. Тим не менш, дзвінки з проханням вивезти продовжують надходити переважно із зони АТО, зокрема, з Донецька, Єнакієвого, Макіївки, а також з Маріуполя та його околиць. Після того як на Донбас почала регулярно надходити гуманітарна допомога в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, збільшилася кількість дзвінків за цим напрямом. Відповідно до звернень на гарячу лінію, гуманітарну допомогу найбільше чекають у Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Луганську, Єнакієвому.

З погіршенням гуманітарної ситуації в регіоні поступово зростає кількість звернень про адресну допомогу, в основному, стосовно медикаментів. Дзвінки з проханням адресної допомоги надходять, в основному, також з Донецька, Макіївки, Луганська, Єнакієвого, Маріуполя.