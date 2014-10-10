Гуманітарний штаб виплатить «підйомні» переселенцям з літніх баз

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", у зв'язку із збільшенням кількості звернень з проханням повернутися на Донбас, Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, починаючи з сьогодні, видає сертифікати на допомогу в розмірі 1500 грн. тим вимушеним переселенцям, які проживали на базах Гуманітарного штабу і які виїжджають додому або в інші населені пункти. Після отримання сертифіката людина повинна звернутися в найближче відділення банку «ПУМБ», де він за спрощеною системою, тобто без відкриття рахунку, може отримати гроші в обмін на сертифікат. Гроші будуть видані у касі відділення банку.

Волонтери Штабу вже повідомили людям про «підйомні» і проконсультували щодо оформлення необхідних документів. Сьогодні розпочато видачу сертифікатів згідно зі списками. Кошти не видаються тим переселенцям, яким Гуманітарний штаб буде оплачувати проживання на опалюваних базах в зимовий час.

Нагадуємо, що протягом літніх місяців Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова розміщував вимушених переселенців з числа евакуйованих Штабом, а також сплатив борги кількох баз відпочинку у Миколаївській і Одеській областях, де вже проживали біженці. Також Гуманітарний штаб взяв на себе відповідальність за розміщення на опалюваних базах відпочинку найбільш незахищених категорій.