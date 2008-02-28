Серед 81 країни Україна третя за поширенням ускладненої форми туберкульозу

Україна опинилася на третьому місці за відсотковим співвідношенням ускладненої форми туберкульозу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 81 країні, повідомив в інтерв`ю «Німецькій хвилі» експерт ВООЗ Маттео ЗІГНОЛЬ.

За словами М.ЗІГНОЛЯ, так звана «полірезистентна форма туберкульозу» є стійкою до традиційних медикаментів, і лікувати її потрібно більш агресивними ліками. Як підкреслив експерт, пацієнти видужують у 65 відсотках випадків. Але за умови, що їм швидко поставили діагноз та почали правильне лікування. Водночас, за його словами, в Україні науковцям вдалося встановити зв`язок між “полірезистентною формою” туберкульозу та ВІЛ.

“Люди, які живуть з ВІЛ, удвічі вірогідніше отримають саме цю важку форму туберкульозу”, - сказав М.ЗІГНОЛЬ. На його думку, особливо вразливими групами для інфікування обома вірусами можуть бути наркозалежні та ув`язнені.

Репрезентативне дослідження Всесвітньої організації охорони здоров`я проводилося лише в Донецькій області. Проте, це не означає, що така проблема не існує в інших регіонах України, наголосив М.ЗІГНОЛЬ.