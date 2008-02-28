Часточка лимона для здоров`я серця

Всім відомо, що зелений чай - не тільки приємний на смак, але і неймовірно корисний.

При заварюванні в ньому залишається значно більше корисних речовин, ніж у чорному чаї, а саме: калій, йод, фтор, мідь, вітаміни С1, В1, В2, РР, Д, органічні кислоти, що поліпшують травлення. Більш того, зелений чай містить катехін і танін, які є потужніми антиоксидантами (біологічно активні речовини з групи флавоноїдів).

Але і це ще не все. Учені виявили спосіб, як зробити зелений чай ще кориснішим. Досить додати в чашку з напоєм часточку лимона або сок будь-яких цитрусових. Відомо, що ці фрукти особливо багаті вітаміном С. Так ось при додаванні його в зелений чай, у складі напою значно збільшується обсяг антиоксидантів. Адже саме ці активні речовини знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і навіть ракових пухлин.

Спостереження свідчать, що при додаванні фруктових соків вміст катехіна в зеленому чаї збільшується в 5 разів, при додаванні соку лимона - в 7 разів, а якщо ви приготуєте коктейль з чаю і аскорбінової кислоти, то корисних речовин в ньому буде в 13 разів більше, ніж в звичайному напої.

Cardiotechnika.ru