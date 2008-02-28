2007 рік - рекордний за кількістю народжених близнюків

У Білорусі минулого року, за попередніми даними, з`явилося на світ 965 двійнят, 20 трійнят та 1 четверня ("квартет" малюків з`явився в Мінську). Це абсолютний рекорд за останні два десятиліття.

По формулі американського ученого Хеллена, одна четверня доводиться на 729 тис. пологів.

На думку головного акушера-гінеколога Міністерства охорони здоров`я Білорусі Світлани Шилової, збільшення кількості багатоплідних пологів обумовлене як генетичними чинниками, так і застосуванням нових сучасних методів, зокрема, екстракорпорального запліднення - кількість "дітей з пробірки" з року в рік зростає.

Як повідомили в Міністерстві праці і соціального захисту, в 2005 році в Білорусі народилося 15 трійнят, в 2004-му - 6, в 2003-му - 1, в 2002-му - 5, в 2001-му - 6, в 2000-му - 5, в 1999 році - 6.

За статистичними даними, минулого року у цій країні народилося 103 тис. 425 дітей - на 6,7 тис. більше в порівнянні з 2006 роком. До речі, в Білорусі в 2007 році вперше за останні 15 років кількість новонароджених перевищило 100-тисячний рубіж. Позитивна динаміка народжуваності спостерігається в Білорусі з 2003 року.

БЕЛТА