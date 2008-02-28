Вживання м`яса провокує розвиток раку у жінок

Споживання алкоголю у великих кількостях приводить до ризику виникнення раку молочної залози, але коли італійські учені торкнулися інших аспектів харчування, вони дійшли суперечливих результатів.

Деякі дослідження показали, що споживання жінкою червоного м`яса підвищує ризик виникнення раку молочної залози. Жир в продуктах тваринного походження підвищує ризик виникнення раку молочної залози.

Учені провели експеримент, розглянувши раціон живлення 3600 жінок з раком грудей і раком яєчників і 3413 здорових жінок того ж віку.

В результаті з`ясувалося, що у жінок, що вживають їжу, багату на вітаміни, знижений ризик виникнення захворювання раком яєчників на 23% порівняно з тими, хто споживав їжу з низьким вмістом вітамінів і поживних речовин. Також вживання продуктів тваринного походження було пов`язане з скороченням ризику виникнення раку молочної залози.

Учені радять їсти більше фруктів і овочів, а також рибу, горіхи і маслинову олію, щоб захистити організм від смертельного захворювання.

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