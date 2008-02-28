Учені виявили причину облисіння

Група учених з Німеччини виявила ген, що відповідає за один з типів випадання волосся. Робота учених опублікована в березневому номері журналу Nature Genetics.

Учені з Інституту генетики людини вивчали спадкові види облисіння, що одержали назву Hypotrichosis simplex. Це захворювання зустрічається як у чоловіків, так і у жінок і приводить до інтенсивної втрати волосся ще в дитинстві. Дослідникам вдалося встановити, що причиною захворювання є мутація в гені, що кодує певний рецептор.

Ці рецептори розташовані на поверхні клітин волосяних фолікулів. Нормальна робота рецепторів необхідна для підтримки росту волосся.

Hypotrichosis simplex - рідкісний спадковий дефект, проте вивчення причини цієї хвороби може сприяти розумінню загальних механізмів облисіння.

Додатковим підтвердженням важливості цього гена для росту волосся є праця учених з Колумбійського Університету.

Lenta.ru