У Львові створять регіональний медцентр Міноборони
11:30, 28 лютого 2008Країна
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Та ще у 5 містах України
Міністерство оборони вирішило створити 6 військово-медичних центрів в Києві, Львові, Вінниці, Одесі, Харкові і Севастополі. Про це повідомляє прес-служба військового відомства.
Згідно з наказом міністра, на території України створюються головний військово-медичний клінічний центр в Києві та військово-медичні клінічні центри Західного (Львів), Центрального, (Вінниця), Південного (Одеса), Північного (Харків) регіонів і військово-медичний клінічний центр Кримського регіону (Севастополь).
Центри нестимуть відповідальність за стан медичного обслуговування військових в своєму регіоні. Військово-медичні клінічні центри підпорядковані Департаменту охорони здоров`я Міноборони.
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