У Львові створять регіональний медцентр Міноборони

Міністерство оборони вирішило створити 6 військово-медичних центрів в Києві, Львові, Вінниці, Одесі, Харкові і Севастополі. Про це повідомляє прес-служба військового відомства.

Згідно з наказом міністра, на території України створюються головний військово-медичний клінічний центр в Києві та військово-медичні клінічні центри Західного (Львів), Центрального, (Вінниця), Південного (Одеса), Північного (Харків) регіонів і військово-медичний клінічний центр Кримського регіону (Севастополь).

Центри нестимуть відповідальність за стан медичного обслуговування військових в своєму регіоні. Військово-медичні клінічні центри підпорядковані Департаменту охорони здоров`я Міноборони.

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