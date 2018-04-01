Страхи майбутніх мам: у чому вони і як їх долати?

Часто говорять, що народити дитину не так страшно, як виховати, але більшість жінок не навіть не наважуються на вагітність, з огляду на певні упередження.

1. Я потовстішаю Насправді: у найближчі дев`ять місяців ти дійсно неухильно додаватимеш у вазі і набереш в середньому від 8 до 12 кг. З них власних жирових відкладень - не більше 4.

Решта - це дитина, плацента, матка, навколоплідні води, додатковий об`єм крові, тканинні рідини, залозиста тканина грудей. Більшість мам повертаються до своєї колишньої ваги через 1,5-2 місяці після пологів. А деяких післяродова суєта і зовсім примушує стати стрункіше, ніж до вагітності.

Що робити? Їж не за двох, а для двох - тобто харчуйся часто (5-6 разів на день) і збалансовано (білки, жири, клітковина, вітаміни), але невеликими порціями. Приймай спеціальні вітаміни для вагітних.

2. У мене з`являться розтягнення Насправді: Розтягнення виникають не в усіх. Їх поява обумовлена індивідуальними особливостями шкіри. У когось вона від природи еластичніша, а у когось менш.

Найчастіше розтяжки утворюються з боків живота, на стегнах і на грудях - тобто там, де шкіра під час вагітності більше всього розтягується, підстроюючись під нові об`єми.

Що робити? Стеж за своєю вагою і не допускай різкої зміни. Купи засіб від розтяжок або будь-який крем для підвищення пружності шкіри - і масажуй проблемні ділянки.

3. У мене обвиснуть груди і живіт

Насправді: груди під час вагітності і грудного вигодовування помітно збільшуються в об`ємі.

А ось після того, як годування закінчено, груди можуть у когось «здутися», стати меншими, ніж до пологів. У когось вони розвинуться і, навпаки, будуть більшого розміру. Живіт дійсно втратить свою пружність, але при правильному догляді - лише на 2-3 місяці після пологів.

Що робити? До початку другого триместра вагітності потрібно поклопотатися про спеціальний підтримуючий бюстгальтер для обважнілих грудей. До кінця другого триместра буде потрібно бандаж для підтримки живота.

Можеш користуватися спеціальними кремами для підвищення пружності. Але найдієвіший метод боротьби з «обвисанням» живота і грудей - фізичні вправи (тренування для преса, віджимання, нахили убік). Можеш приступати до занять через 2-3 тижні після пологового будинку.

4. У мене випаде волосся і зуби

Насправді: все навпаки! Жіночі гормони, що розігралися на тлі вагітності, - естроген і прогестерон - не дають випадати навіть майже відмерлим волоскам і додають всій шевелюрі здоровий блиск. Ти здивуєшся, наскільки пишними і здоровими виглядатиме твоє волосся! Стан зубів під час вагітності і після неї, звичайно, не поліпшується. Але при правильному догляді і не погіршується!

Що робити? Збагачуй свій раціон кальцієм, не забувай про вітаміни. Відвідай стоматолога і пролікуй все, що потрібне, ще до планованої вагітності.

5. Мене весь час нудитиме

Насправді: Токсикоз - зовсім не найобов`язковіше явище! Якщо ти свідомо готувалася до вагітності (тобто хоч би протягом 3-5 місяців правильно харчувалася, не зловживала алкоголем, не палила і вживала вітаміни), то, швидше за все, майбутнє материнство не викличе у тебе блювотного рефлексу.

Що робити? Не схоплюйся з ліжка, ледве прокинувшись. На випадок уранішнього нездужання тримай поряд з ліжком бісквіти, сухарі, яблуко, мигдаль і чай з лимоном: все це необхідно з`їсти “через не хочу” - і настане полегшення. Більше гуляй і їж свіжі фрукти. Якщо блювота трапляється не менше 5 разів на день і приводить до втрати ваги, обов`язково скажи про це лікареві.

6. У мене зіпсується характер Насправді: Перепади настрої, викликані гормональною перебудовою, теж відносять до проявів раннього токсикозу. Відомі випадки, коли дружини, що люблять і ніжні, під час вагітності починали випробовувати огиду до власного чоловіка і подавали на розлучення.

Пік душевної неврівноваженості потрапляє на другий-третій місяць вагітності.

Його проявами бувають безпричинні сльози, підвищена дратівливість, образливість, страх, різкі переходи від радості до туги.

Що робити? Наберися терпіння і попроси того ж від тих, що оточують. Нагадуй собі, що всі негативні емоції - результат гормональних вибухів, а не адекватна реакція на навколишній світ. Прагни уникати необачних вчинків, про які після пошкодуєш. Принаймні, не розлучайся і не подавай документи на еміграцію!

7. Я не зможу займатися сексом

Насправді: Статеве ваблення під час вагітності помітно слабшає лише у однієї дівчини з трьох. А у деяких, навпаки, повторюється медовий місяць. «Найсексуальнішим» для більшості стає все той же перший триместр. Це викликано гормональною перебудовою, незвичними відчуттями, токсикозом, стресом.

Що робити? Займайся любов`ю! При нормальній вагітності секс для тебе і малюка

безпечний. Проте потрібно перервати статеве життя і проконсультуватися з лікарем, якщо з`явилися кров`яні виділення, матка періодично напружується або існує загроза передчасних пологів.

8. Мені доведеться поставити хрест на кар`єрі Насправді: У наш час мама-кар`єристка вже не викликає ні здивування, ні тим більше засудження. Звільнити «за вагітність» (і навіть під час вагітності!) тебе не можуть: закон забороняє.

Крім того, якщо в твоїй кар`єрі відбувся застій, то декретна відпустка - відмінний привід переглянути свої плани і підшукати нову, перспективнішу роботу. За півтора роки, погодься, це цілком реально.

Що робити? Нічого. Принаймні, за місяць до пологів і два місяці після них. Все одно ти не зможеш як слід зосередитися на роботі (і, відповідно, зарекомендувати себе з кращого боку). А потім, запросивши няню або розподіливши домашні обов`язки по родичах, можеш сміливо продовжувати сходження до кар`єрних вершин.

9. Дитина мені поки не по кишені

Насправді: Підготовка до народження малюка і його перші роки можуть коштувати астрономічних сум, а можуть опинитися по кишені і студентській парі. Звичайно, дитина - ще не народившись! - вимагає додаткових витрат. Але тим вище стимул (і для тебе, і для його тата) активніше працювати і більше заробляти.

Що робити? Дотримуйся принципу розумної економії. Перш ніж кидатися в елітні клініки, спробуй оглянути районну жіночу консультацію і найближчий пологовий будинок - цілком можливо, що і там ти знайдеш добрих фахівців і нормальні умови.

Не женися за спеціальними вбраннями для вагітних - чи потрібні тобі речі, які коштують дорого, а прослужать всього три-чотири місяці? Потрібні? Тоді купи і не турбуйся: зате ти економиш на дискотеках, мартіні і фарбі для волосся (все це тобі протипоказано зовсім не з фінансових міркувань).

Те ж саме стосується і приданого малюка: можна щомісяця оновлювати гардероб в бутіках (діти до року виростають з одягу, навіть не встигнувши її поносити), а можна одержувати речі «по спадку» від друзів.

10. Я не створена бути матір`ю

Насправді: У кожну з нас вже закладений материнський інстинкт, який повинен підказувати правильні дії. А велика кількість посібників з вагітності і пологів забезпечить тобі таку теоретичну базу, яка і не снилася акушерці, що приймала 20-30 років тому пологи у твоєї мами (що, як бачиш, не перешкодило тобі народитися, вирости і задуматися про власну дитину).

Що робити? Записатися в школу материнства. Не обов`язково шукати якісь «елітні» або «альтернативні» клуби: безкоштовні курси при жіночій консультації (тепер - майже при кожній) деколи виявляються корисними, оскільки там видають не тільки обов`язкові медико-психологічні знання, але і діляться «закритою» інформацією: наприклад, який пологовий будинок у вашому районі вважається кращим і з ким з лікарів можна домовитися в приватному порядку.

11. Пологи почнуться несподівано, і я не встигну в пологовий будинок

Насправді: Повною несподіванкою пологи опинитися не можуть. Адже існують так звані передвісники – опускається живіт і легшає дихати, відходить слизова пробка і навколоплідні води. І взагалі перші пологи зазвичай тривають 12-14 годин, так що шанси на те, що дитина народиться у таксі, прямо скажемо, невеликі.

Що робити? Регулярно відвідуй гінеколога і орієнтуйся на дату, яку він вкаже як "дня передбачуваних пологів". Проте врахуй, що точно в строк з`являються на світ лише 5% немовлят. І абсолютно нормально, якщо пологи починаються за два тижні до або за два тижні після цієї дати.

Тому, куди б ти не йшла, бери з собою обмінну карту, яку тобі видадуть в жіночій консультації після 30-го тижня вагітності, — там викладена вся інформація, яка знадобиться акушерам, якщо пологи почнуться раптово.

12. Пологи – це дуже боляче Насправді: Больові відчуття, звичайно, невід`ємна частина пологів. Але їх не потрібно боятися як чогось немислимого і нестерпного. Страх - це 70% твого болю. Подумай, якби пологи дійсно були тортурами, як би жінки вирішувалися на народження другої, третьої дитини?

Що робити? Попроси свого акушера-гінеколога розповісти, як завжди проходять пологи, як правильно поводитися на кожному етапі. Вивчи методи самознеболення (масаж, правильне дихання, горловий спів), подумай, чи потрібна тобі присутність на пологах когось з близьких.

Про всяк випадок дізнайся, яка анестезія і в яких випадках практикується в твоєму пологовому будинку. Думай про дитину - щастя, яке ти випробуєш, побачивши його, примусить забути все, що цьому передувало!

13. Раптом із дитиною буде щось не так

Насправді: При нормальній вагітності не немає ніяких причин постійно хвилюватися про здоров`я майбутнього малюка. Адже він, по-перше, непогано влаштувався там, у животі - з регулярним харчуванням, центральним опалюванням, амортизатором у вигляді навколоплідних вод.

А по-друге, він не такий вже безпорадний, як здається. Вже в шість тижнів він має мозок, центральну нервову і травну системи. До кінця третього місяця він уміє стискати кулачок. На двадцятому тижні у нього з`являється волосся. А в двадцять вісім тижнів він вже розрізняє якнайтонші відтінки смаку, добре чує, відчуває біль і - думає! Цікаво тільки про що?

Що робити? Регулярно проходь всі медичні обстеження і не панікуй!

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