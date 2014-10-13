Скорочено терміни визнання вантажів гуманітарною допомогою

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Урядом було прийнято всі необхідні постанови, щоб скоротити термін визнання допомоги, що направляється для Донбасу й переселенців. Такі документи розглядаються за добу й передаються на митницю», - сказала міністр соціальної політики Людмила Денісова.

У відомстві нагадали, що згідно із Законом «Про гуманітарну допомогу», визнання вантажів гуманітарною допомогою здійснюється Мінсоцполітики.

10 жовтня на круглому столі в міністерстві, в якому брали участь представники 15 дипломатичних структур і міжнародних організацій, було ухвалено рішення створити спільну робочу групу при Мінсоцоплітики для надання допомоги волонтерам у оформленні й перевезення гуманітарних вантажів.

Кабмін визначив механізм зарахування благодійних коштів для надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від військових дій на сході України. Зокрема, для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій і міжнародних фінансових інституцій будуть відкриті рахунки для Мінсоцполітики в «Укрексімбанку», на які можна буде переказувати грошові кошти.

Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, в Україну в січні-серпні було ввезено понад 13 тис. тонн вантажу гуманітарної допомоги на суму понад 41 млн доларів. Найбільше гуманітарного вантажу було ввезено з Німеччини, США й Нідерландів.

8 жовтня в Україну було доставлено гуманітарний вантаж із ФРН на суму близько 18 млн євро.