Скорочено терміни визнання вантажів гуманітарною допомогою
Кабінет міністрів прийняв низку постанов, які передбачають скорочення терміну розгляду документів із визнання вантажів гуманітарною допомогою учасникам бойових дій на сході країни
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
«Урядом було прийнято всі необхідні постанови, щоб скоротити термін визнання допомоги, що направляється для Донбасу й переселенців. Такі документи розглядаються за добу й передаються на митницю», - сказала міністр соціальної політики Людмила Денісова.
У відомстві нагадали, що згідно із Законом «Про гуманітарну допомогу», визнання вантажів гуманітарною допомогою здійснюється Мінсоцполітики.
10 жовтня на круглому столі в міністерстві, в якому брали участь представники 15 дипломатичних структур і міжнародних організацій, було ухвалено рішення створити спільну робочу групу при Мінсоцоплітики для надання допомоги волонтерам у оформленні й перевезення гуманітарних вантажів.
Кабмін визначив механізм зарахування благодійних коштів для надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали від військових дій на сході України. Зокрема, для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій і міжнародних фінансових інституцій будуть відкриті рахунки для Мінсоцполітики в «Укрексімбанку», на які можна буде переказувати грошові кошти.
Як повідомляв УНІАН, за даними Фіскальної служби, в Україну в січні-серпні було ввезено понад 13 тис. тонн вантажу гуманітарної допомоги на суму понад 41 млн доларів. Найбільше гуманітарного вантажу було ввезено з Німеччини, США й Нідерландів.
8 жовтня в Україну було доставлено гуманітарний вантаж із ФРН на суму близько 18 млн євро.