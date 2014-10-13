Проведено ротацію жінок - військових медиків у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони Петро Мехед.

"В нас іде планова ротація санітарних частин і, наскільки я знаю, 15 жінок повернулися, і 15 інших жінок поїхали в зону АТО", - сказав Мехед.

За його словами, у Збройних силах з повагою ставляться до жінок, "тому що вони не тільки матері і дружини наших військовослужбовців, але ми маємо і певну категорію військовослужбовців (серед жінок) - це і зв'язківці, і військові медики".