Фармкомпанії продовжують перешкоджати держзакупівлям - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, понад 500 млн грн. залишаються заблокованими для закупівлі важливих ліків.

Цього року масові скарги учасників конкурсних торгів, подані до Антимонопольного комітету України (АМКУ), стали однією з ключових причин, яка не дозволяє поки що успішно здійснити централізовані закупівлі. Про це заявив на апаратній нараді МОЗ України в.о. Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець.

«Хочу звернути увагу, що у 2012 р. до Антимонопольного комітету було подано 4 скарги, у 2013 р. – жодної, а цього року – 33 (!) скарги. Цифри говорять самі за себе, ми бачимо штучне перешкоджання проведенню державних закупівель», - наголосив Василь Лазоришинець.

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При цьому за деякими соціально-важливими програмами (туберкульоз, дитяча онкологія, цукровий діабет) скарги подавалися по два рази та за різними причинами, штучно затягуючи процедури закупівлі. Закупівлі онкопрепаратів для дорослих зупинялися рішеннями АМКУ три рази, зокрема, двічі торги були зупинені компаніями, які взагалі не мають ліцензій на торгівлю лікарськими засобами (ТОВ «РОСЬ-2» та ПП «Калинаторг-Україна»).

Василь Лазоришинець звернув увагу, що після прес-конференції в Уряді 9 жовтня, де ці факти були озвучені пресі, деякі скарги були відкликані.

Разом з тим, вже увечері 10 жовтня, напередодні засідання Антимонопольного комітету України, надійшли дві чергові скарги, які заблокували вирішення питань забезпечення ліками хворих на гепатити.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець дав доручення повідомляти громадськість про всі подібні факти, аби пацієнти знали імена тих, хто у важкий для країни час продовжує переслідувати виключно власні бізнес інтереси та ставить під загрозу життя тисяч важкохворих українців.