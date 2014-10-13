На Донбас доставлять 20 тис дитячих наборів в рамках Гуманітарного рейсу Ахметова

Ще одна колона машин відправиться на Донбас завтра. Загальний обсяг допомоги, який буде доставлений на цьому тижні Гуманітарним штабом «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, становить 1100 тонн, у тому числі 98 тис. наборів з продуктами харчування, а також 5 тис. дитячих наборів.

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Всього до кінця жовтня в Донецьку та Луганську область планують доставити 20 тис. дитячих наборів, призначених для дітей віком до двох років. Це закриє 50% потреб регіону в дитячому харчуванні і в засобах гігієни. До складу набору входять: молочні каші, дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі соки і суміші, підгузки.

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Гуманітарна допомога, яку доставлять сьогодні-завтра в Маріуполь, силами волонтерів буде розвантажена, розфасована по наборам і менш габаритним транспортом доставлено переселенцям в місця компактного проживання, а також у звільнені міста та у зону АТО. Основна частина продуктових наборів - 80 тис. шт., - буде відправлена в Донецьк. Також продуктові набори отримають найбільш незахищені категорії жителів Амвросіївки, Старобешеве, а також зареєстровані переселенці в Маріуполі, Вугледарі, Селидове, Новогродовці.

Нагадуємо, що всього в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас буде доставлено понад 10 тис. тонн гуманітарної допомоги. В населені пункти Донецької та Луганської областей вже завезено близько 6 тис. тонн продуктів, дитячого харчування, засобів гігієни.