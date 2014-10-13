У хоспісному відділенні Київської лікарні №10 порушують права людини - омбудсмен

Як зазначається в повідомленні, під час спільного візиту працівників Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини та представника громадськості Яни Драговенко до Хоспісного відділення Київської міської клінічної лікарні №10 встановлено, що зазначена установа фактично надає послуги геріатричного закладу, адже пацієнти перебувають у відділенні деколи по 2-3 роки. При цьому, якщо для влаштування до інтернатної установи необхідно зібрати низку документів, то для влаштування у хоспіс потрібне лише направлення лікаря. Це створює умови для різного роду зловживань з боку недобросовісної рідні, яка таким чином може позбавитися стареньких родичів.

Монітори констатували, що умови перебування у відвіданому відділенні значно гірші, ніж у геріатричних установах соціального захисту населення. На медичну допомогу невиліковно хворим пацієнтам виділяється лише по 2 гривні на день.

Крім того, було встановлено факт упередженого ставлення медичного персоналу до деяких категорій пацієнтів, які перебувають у хоспісі - до бездомних людей і людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Саме за цією ознакою їх поселяють у палати, які потребують термінового ремонту.

У відділенні відсутня гаряча вода, що унеможливлює проведення гігієнічних процедур, незадовільні температурні умови (у кімнатах - + 14 градусів), відсутній доступ малорухомих пацієнтів другого поверху відділення до свіжого повітря і саме приміщення є недоступними для малорухомих груп осіб; незадовільна якість прибирання в деяких палатах тощо.

Під час візиту було встановлено непоінформованість та нерозуміння персоналом закладу мети хоспісної допомоги. У закладі загалом відсутня мультидисциплінарна команда як така, відсутні навіть окремі фахівці, зокрема соціальний працівник, психолог, юрист, що унеможливлює забезпечення всебічної підтримки, догляду та соціального захисту. В той же час позитивним аспектом є співпраця з релігійними громадами різних конфесій.

Хоспіс не співпрацює з системою соціального захисту та громадськими організаціями. Більше того, вказана установа дублює функції інтернатного закладу, оскільки багато осіб, які в ньому перебувають, не потребують хоспісної допомоги, натомість мають бути переведені до інтернатних установ для довготривалого догляду та обслуговування.

Монітори зазначили, що такий стан речей є грубим порушенням міжнародних стандартів. За результатами моніторингового візиту до Міністерства охорони здоров’я України буде надіслано рекомендації щодо дотримання прав пацієнтів.