Чим небезпечні напівфабрикати?

Заморожені напівфабрикати стають все більш популярними. Але чи здатні вони замінити домашню їжу?

Коли ми готуємо котлети самі, то точно знаємо, яке м`ясо для них використовували, скільки додано сухарі, хліб або геркулеса, скільки вони містять яєць, лука, часнику, прянощів, солі. Спробуйте відповісти на ці питання стосовно будь-яких заморожених котлеток.

Котлетний сік

Ось рецепт котлет «Соковиті» з яловичини з часником. Їх склад вказаний на упаковці. Згідно законодавству, всі компоненти продукту перераховують у порядку убування їх дози. Першою йде яловичина, і це вселяє оптимізм. Але люди, посвячені в секрети «промислової кухні», відразу звернуть увагу на наступні два компоненти — воду і соєву муку. Є всі підстави вважати, що соя в котлетці займає місця значно більше, ніж яловичина. Адже вона може збільшувати свій об`єм в 6 разів, розбухаючи від води. І стабілізатор фосфат натрію, присутній у складі котлети, працює на цю версію — його додають, щоб зв`язати зайву воду, щоб котлетка була соковитою. Інший компонент, що дозволяє думати, що м`яса в котлеті мало, а сої багато, — підсилювач смаку глутамат. Він надає м`ясному смаку навіть продукту з мінімальною кількістю м`яса.

На запитання, скільки м`яса в таких котлетах, відповіді не має. Адже щоб споживачі знали, що вони купують — яловичину або сою, потрібно у складі вказувати вміст м`яса у відсотках. У Євросоюзі, до речі, так і роблять.

М`ясо від м`яса різниться

Ми знайшли декілька видів котлет і пельменів без сої. Але важко повірити, що виробники, що економлять на всьому, використовували такі ж соковиті шматочки м`яса, як ми у себе на кухні. М`ясо для «промислового» фаршу може бути «убите» неодноразовим розморожуванням. Жиру або жил і хрящів може бути набагато більше, ніж у м`якоті. Його навіть можуть робити з кісток із залишками м`яса — сучасні харчові технології це дозволяють. У нас все це запросто указують в складі як м`ясо — нинішнє законодавство це не забороняє.

А ось в Європі далеко не кожен шматок м`яса вважається м`ясом. І це не тавтологія: м`ясо великої рогатої худоби повинне містити не більше 25% жиру і 25% сполучної тканини — жил, зв`язок, хрящів. У свинині жиру може бути на 5% більше, а в птиці і кролику — менше: жиру — до 15%, сполучної тканини — до 10. Всі ці норми прописані у відповідних документах ЄС. Ми купили два види наггетсів (так називають маленькі курячі шматочки або котлетки в паніруванні, які стають сьогодні все більш популярними): курячі із смаком піци і просто курячі для дітей. На упаковці останніх було послання спеціально для батьків: «Подаючи до столу наггетси «Детсадія», ви можете бути упевнені, що ваша дитина одержує високоякісне, багате білком дитяче харчування, так необхідне організму». Не розумію, навіщо багаті білком хороші курячі грудки псувати соєю, крохмалем, підсилювачем смаку глутаматом (Е621), гідролізованм соєвим білком, а ще фосфатом (добавка Е452) і ерітробатом натрію (Е316)? Остання добавка, по суті, використовується як консервант, що перешкоджає псуванню продукту.

Купуючи напівфабрикати, звертайте увагу на три наступні компоненти в їх складі:

- рослинний білок. Зазвичай роблять з сої, пропускаючи його через такі «жорна» хімічних технологій, що білок стає важко називати натуральним продуктом. Є серйозні дослідження, що доводять, що соя порушує роботу статевих гормонів. Це особливо небезпечно під час розвитку плоду, коли формуються статеві органи, а також в дитячому і підлітковому віці;

- фосфати (можуть указуватися як дифосфати, пірофосфати, трифосфати, поліфосфати або харчові добавки Е450, Е451, Е452);

- підсилювачі смаку і аромату - глутамінова кислота (Е620) або її солі — глутамати (Е621). Таку ж роль підсилювача смаку може грати гідролизат соєвого білка.

Всі ці компоненти говорять про те, що перед вами дешевий продукт, що має мало спільного з домашньою кухнею.

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