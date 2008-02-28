Підсумкова колегія управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації

29 лютого у Дніпропетровську відбудеться засідання спільної підсумкової колегії головного управління охорони здоров`я та обласної санітарно-епідеміологічної служби за участю Міністра охорони здоров`я Василя Князевича. В ході візиту до Дніпропетровщини заплановано відвідування міністром Обласної санітарно-епідеміологічної станції, Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Обласної клінічної дитячої лікарні. Прес-служба МОЗ України

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