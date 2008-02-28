4-6 березня 2008 року в м. Києві (вул. Салютна, 2-Б., 461-95-85) у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" за підтримки Міністерства охорони здоров`я України відбудеться Всеукраїнський науковий форум та спеціалізована медична виставка "Здорова нація: здоров`я жінки та дитини 2008".

Програмою Всеукраїнського наукового форуму передбачено низку конференцій з наступної тематики: "Застосування інноваційних технологій у діагностиці та виходжуванні новонароджених", "Гінекологія та репродуктивне здоров`я", "Маммологія і онкогінекологія", "Акушерство", "Педіатрія" та ін.

Прес-служба МОЗ України