Понад 200 тис. продуктових наборів отримали донеччани в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", понад 200 тисяч продуктових наборів, а також дитяче харчування, продукти гігієни отримали жителі Донецька в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова протягом 1,5 місяців. Всього в місто за станом на сьогодні доставлено 275 тис. проднаборів, і щотижня вантажні машини продовжують завозити в Донецьк необхідні продукти харчування. Силами волонтерів, у тому числі ФК «Шахтар», допомогу роздають донеччанам. Продукти, а також, при необхідності, медикаменти доставляють адресно додому тим, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі гуманітарної допомоги.

Сьогодні отримували продуктові набори, в тому числі, жителі Київського та Ленінського районів міста. У кожному з цих районів вже роздано близько 19 тис. продуктових наборів для найбільш незахищених категорій: одинокі матері з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, які виховують від 3-х неповнолітніх дітей; сім'ї з дітьми-сиротами, дітьми під опікою, дитячі будинки сімейного типу; сім'ї з дітьми-інвалідами, інваліди 1-2 групи, учасники та інваліди бойових дій в Афганістані; діти війни, учасники ВВВ; люди, які обслуговуються на дому територіальними центрами соціального обслуговування населення; пенсіонери.

Враховуючи кризову гуманітарну ситуацію в місті, Штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і далі продовжить доставляти продукти й дитяче харчування у Донецьк. Зокрема, сьогодні з Дніпропетровська в Маріуполь вирушила чергова колона вантажних машин з допомогою. 80 тисяч продуктових наборів у рамках цього «рейсу» призначені для жителів Донецька і будуть доставлені в місто в кінці тижня.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.