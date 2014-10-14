У Харкові розвантажили перші 10 вантажівок гуманітарної допомоги з Німеччини.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на голову ДСНС Сергія Бочковського.

«Сьогодні представники Товариства Червоного Хреста в Україні разом з співробітниками ДСНС України прийняли гуманітарну допомогу для подальшого розподілення між внутрішньо переміщеними особами», - зазначив Бочковський.

Він додав, що до складу гуманітарної допомоги увійшла побутова техніка, медобладнання, медикаменти, одяг та інші речі першої необхідності. Вантаж наразі розміщено на складах, які знаходяться поруч з майбутнім транзитним містечком, щоб потім відразу передати його жителям зі Сходу України. Пізніше в місто прибудуть ще 15 машин з гуманітарною допомогою.

«Особливість цього вантажу полягає в тому, що Німеччина надає українській стороні все необхідне технічне обладнання для побудови трьох транзитних пунктів із збірних будинків для короткострокового проживання у них людей, які тимчасово переміщаються з районів проведення АТО, а також забезпечить їх всім необхідним: від теплого одягу та медикаментів до побутової техніки», - додав керівник ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня в Україну прибули 112 вантажівок з гуманітарною допомогою від Уряду Німеччини. У складі вантажу, разом з одягом, побутовою технікою, ковдрами, ліжками, медобладнанням, і перші 5 вантажівок з житловими модулями. Протягом жовтня до України прибуде ще близько 100 вантажівок з модулями для спорудження у трьох областях – Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській – транзитних містечок, обладнаних для проживання у них взимку.